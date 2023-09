Córka Izabeli Macudzińskiej przeszła sporą METAMORFOZĘ. 15-latka poszła w ślady mamy (FOTO)

ona32 7 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

kobiety skupialy sie kiedys na urodzie bo tylko to mialy. pozniej dostalysmy prawo do nauki. okazalo sie ze jestesmy swietne w tym co robimy tak samo jak panowie. dostalysmy prawo wyborów. prawo do rozwoju. kiedy jest kobieta prezydent, kiedy nobla dostaje kobieta,..... a nowe pokolenie znowu wraca do tego co bylo na poczatku. do momentu w ktorym tylko uroda sie liczyla. :( dbajcie o wykształcenie swoich córek. (o chłopców tez dbajcie by rośli na wspaniałych ludzi - pomocnych i z zasadami)