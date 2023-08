Córka Izabeli Macudzińskiej z "Królowych życia" zmieniła się nie do poznania. Nastolatka już zaczęła karierę w mediach (ZDJĘCIA)

Prawda 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Mlodziutka sliczna dziewczynko,nigdy nie nasladuj kukly z plastiku juz dtarszawej swojej matki.Badz sobą nigdy na niej sie nie wzoruj.Ty jestes piekna mlodziutka a twoja mama to juz dojrzala ogromnie sztuczna kobieta,ktora nie przypomina samej siebie.Mama twoja to wytwór plastiku,tu nie ma zadnej urody,ktora ty masz mlodziutkie dziecko,nie rib nigdy tego co zrobila dobie twoja matka.