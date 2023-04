Izabela Macudzińska z "Królowych życia" pokazała córkę! Fani zachwycają się nastolatką: "Oby została taka NATURALNA" (FOTO)

Ror 33 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Pomijając wygląd, to mama faktycznie powinna uczyć córkę, by ufała rodzicom i wiedziała, że zawsze może na nich liczyć i zawsze będą ja stawiali na pierwszym miejscu. Z tym się zgodzę, ale ostrzeganie Młodej dziewczyny przed przyjaciółkami i koleżankami, że zaraz będą jej kradły faceta to lekka przesada. Owszem, trzeba uważać i nie ufać bezgranicznie, ale kurde bez przesady, to młodą dziewczyna ma wzrastać w poczuciu że ludzie to zdrajcy i nie warto się z nikim kumplować??? Ja mam przyjaciółkę i nie podbijała mi do męża ani ja do jej męża, przyjaznimi się już wiele wiele lat i kocham ja jak siostrę.