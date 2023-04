Izabela Macudzińska pokazuje twarz po tureckiej operacji: "Zobaczcie, jak pięknie schodzi żółty kolorek..." (FOTO)

Wszystko wskazuje jednak na to, że zakażenie śmiercionośną bakterią nie należy do strefy zmartwień samej Macudzińskiej, która, mimo dramatycznych apeli Eweliny o niekorzystanie z tureckich usług, poleciała do Stambułu z konkretnymi oczekiwaniami.

Izabela Macudzińska pokazała opuchniętą twarz po operacji

Sporo osób pisało do mnie, czy mogę Wam się dzisiaj pokazać, jak wyglądam bez filterka, jak wyglądają oczka, jak wyglądają kolorki, siniaczki. No dobra, jak chcecie, to proszę bardzo. Pokazuję. Zobaczcie, jak pięknie schodzi ten kolorek żółty, więc za parę dni to już w ogóle tu nie będzie śladu. Oczko troszeczkę bardziej mam zaczerwienione, ale słuchajcie, to jest normalne. Jedna strona może szybciej dochodzić, druga wolniej, pamiętajcie, że to jest organizm i różnie obrzęk może schodzić - mędrkowała "doktor" Iza.