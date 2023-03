Izabela Macudzińska chwali się torebką za prawie 4 tysiące złotych. Wiemy, gdzie kupić podobną taniej (FOTO)

Izabela Macudzińska popularność zyskała w programie "Królowe życia", ale celebrytka nie należy do osób, których życiową ambicją jest "leżeć i pachnieć" . Obrotna poznańska bizneswoman na co dzień prowadzi butik, w którym zakupy robią mieszkanki całej Europy. Na kolekcję marki "królowej życia" składają się między innymi sukienki, kombinezony czy stroje kąpielowe, a sama właścicielka dokłada wszelkich starań, żeby klientki były zadowolone z jakości.

Czarno-biała elegancja według Izabeli Macudzińskiej

Model Le grand Bambino Jacquemus na oficjalnej stronie francuskiego domu mody kosztuje 905 dolarów, czyli niemal 4 tysiące złotych. Izabela Macudzińska wybrała czarną wersję zdobioną złotym logo, szytą we Włoszech. Co ciekawe, nie jest to jedyna torebka marki Jacquemus, której szczęśliwą posiadaczką jest "Królowa życia".