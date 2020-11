Córka Jacka Kaczmarskiego opowiada o walce z anoreksją: "Robię sobie zdjęcia nago i NIE WIDZĘ swojej chudości" (WIDEO)

Córka Jacka Kaczmarskiego opowiada o problemach z odżywianiem

Ja już jako nastolatka chorowałam na zaburzenie percepcji własnego ciała. Na to chorują także osoby trans, tudzież osoby, które mają dysmorfię. Wy możecie widzieć w nas kościotrupa, a my po prostu tego nie widzimy. Można nam pokazać na centymetrze, możemy wejść na wagę i zobaczyć, że jest niższa, niż powinna być, a to nie dociera. Zawsze znajdujemy powód, żeby to nie docierało. Ja robię sobie zdjęcia nago raz w miesiącu i też nie widzę swojej chudości. To nie jest kaprys, tak zaczyna działać nasz mózg - wyjaśnia aktorka.