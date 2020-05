Córka Kasi Kowalskiej dziękuje za słowa wsparcia w obliczu choroby: "Wywoływały uśmiech na mojej twarzy w tym trudnym okresie"

Minione tygodnie były dla Kasi Kowalskiej szczególnie trudne. Pod koniec marca wokalistka poinformowała, że jej przebywająca w Wielkiej Brytanii córka trafiła do szpitala w wyniku zakażenia koronawirusem. Stan Oli był na tyle poważny, że musiała zostać wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej.

Bardzo kocham Was wszystkich. Dziękuję za wszystkie życzenia i miłe słowa, które zawsze wywoływały uśmiech na mojej twarzy w tym trudnym czasie. Wsparcie i miłość, które otrzymałam, są wspaniałe i ogrzewają moje serce, nawet nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję i kocham Was wszystkich - napisała na swoim InstaStory Ola.