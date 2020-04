Córka Kasi Kowalskiej WYBUDZONA ze śpiączki! "Powinno być już coraz lepiej"

Pod koniec marca media obiegła szokująca wiadomość na temat stanu zdrowia córki Kasi Kowalskiej. Mieszkająca na co dzień w Londynie Aleksandra musiała zostać wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej ze względu na zarażenie organizmu koronawirusem . Na domiar złego piosenkarka nie miała możliwości, żeby zobaczyć się z córką, a zdobywanie informacji ze szpitala okazało się wyjątkowo trudne.

Na szczęście, w piątek wieczór gwiazda poinformowała, że jej córka wraca już do zdrowia i że najgorszy etap choroby Ola ma już za sobą . Dopiero dwa dni później Super Express potwierdził natomiast, że dziewczyna została wybudzona ze śpiączki , a lekarze planują stopniowe odłączanie jej od aparatury medycznej.

Odzyskała przytomność. Jest jeszcze bardzo słaba, ale powinno być już tylko coraz lepiej. Wprowadzenie w stan śpiączki było po to, by ją podleczyć, a intubowanie, żeby płuca odpoczęły. Pewnie niedługo zostanie odłączona od aparatury, aby mogła zacząć jeść samodzielnie i wracać do sił - podaje źródło tabloidu.