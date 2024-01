Córka Kasi Kowalskiej od lat nie chce mieć nic wspólnego z ojcem. Nie nosi nawet jego nazwiska. "NIGDY ZA NIM NIE TĘSKNIŁAM"

Marianna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 111 53 Odpowiedz

Nie tęskniła, bo dosłownie porzucił ją kiedy miała roczek. W ogóle go nie pamiętała. Nie zabezpieczył kontaktów sądownie, bo uciekł do mamusi wieść dalej kawalerskie zycie. Nawet nie płacił alimentów. Nie zrobił dla tej dziewczyny nic poza publicznym szkalowaniem jej matki. Ale najbardziej przerażające jest to, że w komentarzach ludzie jeszcze go bronią i obrażają Kasię. To wy ludzie nie wiecie, że każdy Rzeźniczak opowiada na około, że to zła kobieta była? A każda Paulina jeszcze skłonna go bronić. Faceci sobie zaczynają od nowa, wolne ptaki. Kobieta ponosi trudy i jeszcze na nią będą pluć. Bardzo niesprawiedliwy jest ten świat. Bardzo!