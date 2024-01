Ojciec córki Katarzyny Kowalskiej przerywa milczenie PO WIELU LATACH! "Związek z nią to największy błąd w moim życiu"

Kate 37 min. temu zgłoś do moderacji 85 9 Odpowiedz

Jakbym swojego ex słyszała 🤣 wyroki prawomocne, w obu instancjach, a on dalej, że go pomawiam. Wyroki nakazowe, on się odwołuje, potem nie stawia się na rozprawy. Paranoja. Dziecka 5 lat nie widział, teraz sobie przypomniał, chciał się umówić, nie przyszedł raz, drugi, trzeci. W końcu dziecko się wkurzyło, powiedziało że nie chce z nim rozmawiać (12lat ma). No to oczywiście ja pranie mózgu zrobiłam dziecku. To są idioci, gdyby tyle energii wlozyli w wychowanie dziecka, co w uciekanie przed alimentami i tworzeniem kolejnych teorii spiskowych to naprawdę byłoby rodzicami roku 😁