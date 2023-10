Tak dziś wygląda córka Kasi Kowalskiej. Ola kilka lat temu walczyła o życie (FOTO)

Aleksandra Yoriadis jest córką Kasi Kowalskiej i Kostka Yoriadisa . Para spotykała się w latach 90. Potem na świat przyszła Aleksandra. Mężczyzna jest kompozytorem oraz wokalistą pochodzenia greckiego. Nie da się jednak ukryć, że relacja piosenkarki i muzyka nie należała do najłatwiejszych, o czym Kowalska opowiedziała kilkukrotnie na łamach prasy.

Córka Kasi Kowalskiej chętnie eksperymentuje z wyglądem

Wiele wskazuje na to, że córka Kowalskiej postanowiła nieco odświeżyć dotychczasową fryzurę - kolor jej włosów zdaje się być bowiem znacznie ciemniejszy niż na poprzedniej fotografii na jej profilu, opublikowanej pod koniec września. 26-latka zdecydowała się także na modne ostatnimi czasy w świecie show biznesu rozjaśnienie brwi. Przypomnijmy również, że to nie pierwszy raz, gdy Ola zaprezentowała się światu w podobnym wydaniu - córka Kowalskiej rozjaśniała brwi już w 2021, dopasowując je wówczas do platynowej czupryny.