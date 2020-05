Córka Kasi Kowalskiej pokazała ZDJĘCIE ZE SZPITALA! (FOTO)

Ostatnie tygodnie były dla Kasi Kowalskiej wyjątkowo trudne. Pod koniec marca piosenkarka podzieliła się z fanami smutną wiadomością. Okazało się wówczas, że jej studiująca w Wielkiej Brytanii córka trafiła do szpitala w wyniku zarażenia koronawirusem. Choć stan Oli Yoriadis był określany jako bardzo poważny, 23-latka najgorsze ma już za sobą i czuje się coraz lepiej, o czym poinformowała nie tylko szczęśliwa mama, ale i sama pacjentka. W sobotę powoli dochodząca do siebie pociecha Kowalskiej pokusiła się o publikację pierwszego instagramowego wpisu, odkąd trafiła do szpitala. Ola podziękowała w nim wszystkim za słowa wsparcia w trudnych chwil.