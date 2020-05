Córka Kasi Kowalskiej z opatrunkiem na szyi chwali się "sześciopakiem" na brzuchu (FOTO)

Ola Kowalska , córka Kasi Kowalskiej , co jakiś czas pojawia się w mediach głównie w kontekście swojego ojca, do którego ma ogromny żal i chętnie o tym opowiada.

Kilka tygodni temu zapłakana Kasia opublikowała w sieci nagranie, w którym wyznała, że Ola trafiła do szpitala. Piosenkarka zasugerowała, że ma to związek z obecną pandemią, mówiąc, że z koronawirusem nie ma żartów i apelując do Polaków o pozostanie w domach.