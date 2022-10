Córka Kasi Smutniak skończyła 18 lat. Dziewczyna zawitała z mamą na festiwalu w Rzymie. Uderzające podobieństwo? (ZDJĘCIA)

bbb 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Podobna do swojego ojca. A wlasnie najbardziej znaną Polką, ktora jest aktorką we Wloszech, ktora nie gra tam ogonów a normalne role jest Kasia Smutniak a nie Werka Rosati jak ona usilnie probuje to przedstawiać.