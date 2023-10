Córka Klaudii Halejcio nie dostała się do prywatnego przedszkola. "Byłam w szoku"

Zobacz także: Klaudia Halejcio tłumaczy się z kontrowersyjnego Tiktoka. Co na to mama jej pasierbicy?

Klaudia Halejcio wyjaśnia, czemu jej córka nie pójdzie przedszkola

Klaudia Halejcio płaci za opiekę nad córką babci Grażynie. Młoda mama uważa, że jest to praca na pełen etat i wymaga wynagrodzenia. Dziewczynka zostanie o rok dłużej w domu pod opieką babci, z winy Halejcio, co przyznała w wywiadzie dla serwisu Pomponik.pl. Mała Nel nie dostała się do żadnego prywatnego przedszkola w okolicy. Sława i pieniądze bogatych rodziców nie były istotne w tym przypadku. Aktorka po prostu spóźniła się z zapisem dziecka do placówki. Jak widać zasady są obowiązujące dla każdego i nie ma odstępstw.