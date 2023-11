Córka Marty Kaczyńskiej wyjechała z Polski. Studiuje na tej samej uczelni co syn Angeliny Jolie i Brada Pitta! Światowo?

kaja 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wcale mnie to nie dziwi. Mam w dalekiej rodzinie wujka , który jest posłem PiS. Ja nie utrzymuję z nim kontaktu, moim rodzice czasami się z nim widują. Obie jego córki studiują w Niemczech. Z tego, co on mówił moim rodzicom, to wiele dzieci polityków PiSu studiuje zagranicą. Wiele dorosłych dzieci polityków PiS mieszka zagranicą , na Zachodzie , którym tak straszą politycy PiS. Nie rozumiem, jak mogą wysyłać swoje dzieci do tych krajów , w których jest pełno LGBT, gender i muzułmańskich emigrantów , którymi ciągle straszą ?