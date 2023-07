Córka Maryli Rodowicz oferuje OKADZANIE W SZAŁASIE za grube pieniądze! "Będziemy się pocić, okadzać ziołami i modlić"

Obłęd 32 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Moja znajoma próbowała mi wcisnąć swoją astrologiczną analizę za prawie 400 zł. To się nazywa Human Design i chodzi w tym o to, że niby dzień, godzina i miejsce naszego urodzenia determinują, jaką mamy osobowość i jaką „energię” emitujemy. Pokazała mi jakieś grafy, gdzie były rozpisane jakieś czakry i centra energetyczne, wszystko wydawało się skomplikowane, by stwarzać pozory czegoś mądrego, tajemnego i „naukowego”. Odmówiłam, bo sorry, dla mnie astrologia to kompletny bełkot. Oczywiście się na mnie obraziła.