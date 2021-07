Tamara Gonzalez Perea otworzyła sklep z CZASZKAMI I SZAMAŃSKIMI BĘBNAMI! Ceny sięgają 4 tysięcy złotych...

S whay 16 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Wszystkie te celebrytki to takie kurde bizneswomen. Jedna która wkurza mnie swoim pierdolwnien o szukaniu miłości do siebie i ciszy wewnętrznej. Co to sprzedaje kamienie na szyję po 69zl. Niby że rękodzieło balijskie a takie same na alieExpress po 1.7e🙈 i teraz wymyśliła ebook z jedzeniem baliskim😅 kanapka z Avocado i sezamem 😅 i pewnie 40 zł za ebook. A wy się dziwicie ze później lataja takie na wakacje, jak głupie kupujecie te badziewie. Kupilam raz jedna sukienkę. Ta cała w panterkę. Sztuczne że hoho. Wciskają wam Kit a wy kupujecie jak głupie. Sorry. Ale jak ta tu dała takie ceny to kółko w zajemnej adoracji na bak kupuje😂