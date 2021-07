Tamara Gonzalez Perea wzięła udział w kontrowersyjnej TERAPII: "Doświadczyłam uwalniającego procesu. Przyjęłam do serca ZABÓJCĘ MOJEGO TATY"

Ania 14 min. temu zgłoś do moderacji 26 0 Odpowiedz

Z mordercą to nie wiem, ale z prababcią to ma sens. Chodziłam kiedyś na terapię małżeńską i przy okazji rozmawialiśmy o rodzinach. Chodziliśmy do dyplomowanych psychologów. I taka jest prawda, że trauma sprzed kilku pokoleń ciągnie się dalej, aż ktoś to sobie uświadomi i przerwie. Nie ma w tym magii a czysta prawda. Bo jeśli np prababcia przeszła jakąś traumę to ma to wpływ na to, jak wychowuje swoje dzieci, co im mówi, jak kształtuje a potem jakie mają lęki , niepewności itp. A potem jej córka podświadomie podobne wzorce przekazuje swoim dzieciom i mamy łańcuszek.