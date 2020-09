Mistrzyni "CEREMONII KAKAO" Tamara Gonzalez Perea organizuje warsztaty ze skakania po poduszkach za 4300 złotych

Konflikt w "Pytaniu na śniadanie". Tomaszewska pokłóciła się z Pereą

Zgodnie z planem kurs rozpoczął się w niedzielę 6 września i ma potrwać do końca tego tygodnia. Nauczeni doświadczeniem, że wszelkiej maści celebryckie warsztaty kończą się przeważnie kompromitacją zaangażowanych w nie gwiazd, postanowiliśmy nieco baczniej przyjrzeć się, co takiego Tamara oferuje swoim kursantkom za okazjonalną cenę 4300 złotych (sic!).

Na stronie internetowej warsztatów czytamy, że dzięki udziałowi w zajęciach uczestniczki będą mogły "doświadczyć kompletności swojej kobiecości, podwyższenia wibracji i wzorcowego stanu miłości" . Co więcej, z pomocą Tamary panie otrzymają możliwość "poczucia się dobrze w swoim ciele, wzmocnienia pewności siebie i podwyższenia umiejętności korzystania z atrybutów kobiecości w codziennym życiu dla osiągania swoich celów ". Brzmi to co najmniej, jakby blogerka rozkręcała szkołę uwodzenia...

Zgodnie z umieszczonym na stronie wyjazdy planerem organizatorki mają zamiar przeprowadzić jeszcze między innymi "Ceremonię zaślubin z wewnętrzną Boginią i swoją mocą". Każdego dnia oferowana jest ponoć także praca z "kartami Bogiń, kartami Anielskimi i kartami Zwierząt Mocy", a to wszystko, przypominamy, za "skromne" 4300 złotych, czyli w przeliczeniu co najmniej dwie wycieczki all inclusive do ciepłych krajów.