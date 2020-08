Ezoteryczna Julia Wieniawa OKADZA plan zdjęciowy "secret projectu" dymem z magicznego drewienka: "OCZYSZCZAMY ENERGIĘ" (ZDJĘCIA)

Choć trudno to przyznać, nauka przeżywa ostatnimi czasy koszmarny kryzys wizerunkowy. Specjaliści coraz częściej przegrywają w bitwie o uznanie społeczności z demagogami i oszustami, którzy swój kapitał próbują zbić na strachu i braku podstawowej wiedzy. Skutkuje to nie tylko rosnącą w zatrważającym tempie popularnością ruchów antyszczepionkowych, ale też powrotem do łask rozwiązań z zakresu ezoteryki, takich jak kadzidełka, amulety czy horoskopy.