Julia Wieniawa imprezuje w zatłoczonym klubie z ARCYWROGIEM Joanny Opozdy! (ZDJĘCIA)

Jakich czasow dozylismy by patrzec jak takie pseudo gwiazki ( dla mnie to nikt ) zarabiajace duzo kasy ( pytanie - co soba reprezentuja ) zyja dniem codziennym..co mnie obchodzi jedna lala z druga by ciagle wyskakiwaly w artykulach? Swiat nie ma juz zadnych wartosci..nie ma artystow z prawdziwego zdarzenia..dzisiaj ktora wiecej odsloni ciala, ktora wiecej sie ulepszy ( czytaj wstrzyknie ), ktora wiecej zmienia partnerow - to dzisiaj jest wyznacznikiem " gwiazdy "...żałosne to wszystko !! Nie ma co potrafi, jak umie zagrac, warsztat aktorski nic nie znaczy!!! Więc ogladamy to co ogladamy...