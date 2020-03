Uziemiona Julia Wieniawa zdradza, jak skutecznie walczyć z KORONAWIRUSEM: "Zostańmy w domu! Mamy "Taniec z Gwiazdami" do obejrzenia wieczorem"

Zostajemy w domu. Błagam was ludzie, nie wychodźmy do centrum handlowego. Nie wyjeżdżajmy na wakacje. Z tego co słyszałam, mówiła to Ania Karwan, biura podróży wypuszczają kolejnych ludzi na wakacje w Alpy czy w różne inne miejsca, a za dwa tygodnie zaraz ci ludzie wrócą z nowymi wirusami i pozarażają kolejnych ludzi. Błagam was, myślcie trochę! Zostańmy w domu! Jest tyle rzeczy wspaniałych do zrobienia, na które nigdy nie mamy czasu, na przykład posprzątać w szafie, w garderobie, przejrzeć, czy czegoś nie nosimy, czy czegoś już nie potrzebujemy, jakieś zbędne rzeczy, posprzątać chatę warto. Mamy tyle książek, których nigdy nie czytamy, bo nigdy nie ma na to czasu albo siły. Zacznijmy od książek. Mamy tyle filmów, mamy telewizję, mamy "Taniec z Gwiazdami" do obejrzenia dzisiaj wieczorem - apeluje rozemocjonowana celebrytka.