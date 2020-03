Ezoteryczna Monika Zamachowska radzi, jak poradzić sobie z KORONAWIRUSEM: "Wejdźcie na stronę internetową i skorzystajcie z PRZEKAZU ENERGETYCZNEGO"

Eliza 30 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Wy myslicie ,mówicie i piszecie co chcecie ale inni już nie mogą? taka to wolność ? ale jak mnie dotyczy bo inny nie może lubić coś innego? Poza tym nie słyszeliście jak ktoś w coś mocno wierzy to sie spelnia i odwrotnie ,jak tylko źle wszystko sobie kreuje to tak mu też sie staje.Nie wszystko jest zbadane i opisane ,więc ...trochę tolerancji na każdą inność niż moja.