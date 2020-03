Koronawirus pokrzyżował plany Joannie Przetakiewicz: "Miała być wielka, piękna kolacja. Musiałam WSZYSTKO ODWOŁAĆ"

Joanna Przetakiewicz od niemal dwóch lat spotyka się producentem telewizyjnym, Rinke Rooyensem. Poznali się już kilka lat wcześniej na Balu Dziennikarzy, po którym Rinke napisał do Joasi, że zrobiła na nim duże wrażenie. Potem kontakt na jakiś czas się urwał, jednak gdy ponownie zaczęli do siebie pisać, zaiskrzyło.

We wtorek Rinke obchodził 50. urodziny. Z tej okazji Joanna zorganizowała mu imprezę. Świętowali jednak tylko w gronie najbliższych.

W rozmowie z Pudelkiem projektantka zdradziła, że to koronawirus pokrzyżował jej plany.

Kocham emocje, kocham otwarty dom, aczkolwiek to, co się dzieje ostatnio, na pewno temu nie sprzyja. Dzisiaj tu miała być wielka impreza, przyjęcie, bardzo specjalna okazja, ale wczoraj rano wszystko odwołałam w związku z rosnącą paniką, ale w trosce o nas wszystkich. Nie znoszę jednego - nie lubię być praktyczna, ale to jest czas, w którym naprawdę trzeba uważać - podkreśla Joanna.