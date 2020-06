Dociekliwa Macademian Girl tropi RASIZM między wierszami "W pustyni i w puszczy": "To WYKRZYWIONY OBRAZ innych kultur"

Macademian Girl przez lata uchodziła za "kolorowego ptaka" polskiej blogosfery. Swoją karierę rozpoczynała jako szafiarka i to dzięki barwnym stylizacjom zyskała popularność i uznanie internautów. Z czasem przełożyło się to oczywiście na inne propozycje zawodowe, a dziś, już jako Tamara Gonzalez Perea , podbija świat telewizji i branżę "coachingową".

Temat walki z rasizmem w przestrzeni publicznej postanowiła pociągnąć dalej Plejada, a pretekstem stała się deklaracja jednej z polonistek, która wystosowała do ministra edukacji pismo o usunięcie z listy lektur szkolnych W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza . Powód jest prosty - stosunek do innych kultur jest w nim dość archaiczny i może dziś budzić duże wątpliwości.

Absolutnie nie uważam, że "W pustyni i w puszczy" jest w całości rasistowską książką, ale jestem zdania, że promuje wiele postaw, na które dzisiaj nie powinno być już przyzwolenia . Dzieci, które nie mają jeszcze przecież ani obycia w świecie, ani dystansu do tego co czytają, nie powinny nasiąkać w tak młodym wieku wykrzywionym obrazem innych kultur . Inaczej tę książkę odbiera dorosły, gdy ma już wykształcony światopogląd, a inaczej dziecko, które ma 11 lat i nie ma pewnych filtrów. Ta książka promuje słowa typu "Murzyn" oraz wiele krzywdzących stereotypów na temat rdzennych mieszkańców Afryki - twierdzi.

To jedna z podstawowych lektur, z której dzieci czerpią wiedzę o Afryce. Ktoś powie, że to jest fikcja literacka – oczywiście. Jednak inaczej taką fikcję odbierają dzieci, a inaczej dorośli. Nie widzę problemu w tym, że ta książka jest ogólnodostępna i nie chodzi przecież o to, że ma zostać teraz wpisana na listę książek zakazanych, ale niech czytają tę pozycję dorośli, a nie dzieci w szkole podstawowej. Młode umysły odbierają wiele treści dużo dosadniej. Trudno jest potem dziecku wytłumaczyć, że chociaż "w tej książce każdy czarny jest dziki, głupi i kradnie", to w rzeczywistości tak nie jest. Jest mnóstwo innych pozycji w kanonie lektur, które napisał Henryk Sienkiewicz, a przecież nie budzą one takich kontrowersji - zaznacza.