Macademian Girl KOŃCZY KARIERĘ SZAFIARKI, by zostać coachem. "Nie znikam. Będę Cię wspierać w wyzwaniach i trudnych momentach"

Wszystko wskazuje jednak na to, że Tamara postanowiła na dobre porzucić „szafiarstwo”. Na instagramowym profilu szczecinianki pojawił się obszerny wpis, w którym informuje fanów o tym, że zamknęła bloga modowego , dzięki któremu zyskała rozpoznawalność. Zapewniła jednak, że nie zamierza wycofywać się z działalności w sieci, zwracając się bezpośrednio do każdego z obserwatorów:

Zamknęłam bloga o modzie. Tak, to prawda. Ale nie zakończyłam swojej misji w Internecie, bo czuję, że mogę Ci dać jeszcze wiele od siebie. Nie znikam. Będę Cię wspierać w wyzwaniach i trudnych momentach, odpowiadać na Twoje pytania oraz potrzeby, i mam szczerą nadzieję, że dzięki temu inspirować do rozwoju w akceptacji dla siebie i innych - czytamy.

A co się właściwie stało? Skąd ten pomysł? Mam poczucie, że ostatnio moda szczególnie gryzie swój własny ogon i zamiast na byciu o radości i kreacji, skupia się na "byciu w zgodzie z trendami" - ubolewa. To akurat nie jest ani mój, ani mam nadzieję Twój cel w życiu. Moda jako sposób ekspresji - zawsze na tak, jako sposób na zapełnienie pustki, która ma źródło zupełnie gdzie indziej - zawsze na nie. Z biegiem czasu, po prawie 10 latach prowadzenia bloga Macademian Girl dotarło do mnie, że na temat ubrań powiedziałam już właściwie wszystko. I chociaż ta dziedzina zostaje ze mną w życiu codziennym i zawodowym, to bloga i moich kanałów chcę używać do mówienia o szerszym spektrum zjawisk psychologicznych i społecznych.