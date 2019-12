Macademian Girl chciała 1,5 miliona złotych za reklamy na Instagramie, mając KUPIONYCH FOLLOWERSÓW?! Blogerka zapowiada, że idzie do sądu

Bycie influencerem to jedna z najbardziej pożądanych "fuch" w dzisiejszych czasach. Osoby, które mogą pochwalić się sporą liczbą obserwujących w mediach społecznościowych oraz dużym zaangażowaniem fanów, zgarniają na współpracach z markami wielkie pieniądze. Coraz częściej zdarza się, że gwiazdki sieci dokupują sobie followersów, by zyskać w oczach potencjalnych reklamodawców. Kłamstwo ma jednak krótkie nogi.

Czy to oznacza, że blogerka oszukuje sponsorów, z którymi nawiązuje współprace? Poprosiliśmy Macademian o komentarz w sprawie filmiku. Jej menedżerka wystosowała specjalne oświadczenie, w którym przekonuje, że gwiazda złożyła już pozew do sądu.

"Został złożony pozew skierowany przeciwko agencji promującej influencerów, której właścicielem i prezesem zarządu jest jeden z autorów pomawiających publikacji . Na drodze sądowej rozstrzygane są obecnie pozwy dotyczące m.in naruszenia zasad uczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz naruszenia dóbr osobistych . W toku są sprawy zarówno z powództwa karnego jak i cywilnego. Dochodzą do nas także informacje o innych nieuczciwych praktykach tej agencji, w związku z czym planujemy podjąć dalsze działania prawne" - mówi nam Natalia Szałkowska-Sikora.

"Głęboko wierzymy, że wiarygodność i sukces mojej Klientki budowane latami to najlepsza obrona przez tego typu atakami. Promowanie się na medialnych konfliktach i polityce hejtu jest niezgodne z naszą etyką, dlatego do czasu uzyskania sądowych wyroków w wyżej wymienionych sprawach to jedyne oświadczenie w tej sprawie" - dodała.