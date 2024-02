Michał Sołowow jest najbogatszym Polakiem. Co wiemy o jego córce? Karolina jest związana ze znanym sportowcem

Rankingi najzamożniejszych osobistości od lat fascynują opinię publiczną. Nie dziwi więc fakt, że magazyn "Forbes" regularnie aktualizuje listę najbogatszych Polaków i przybliża czytelnikom ich sylwetki. Na czele zestawienia po raz kolejny znalazł się Michał Sołowow , inwestor giełdowy i właściciel spółek takich jak Barlinek, Cersanit czy Synthos. Przez ostatni rok jego majątek wzrósł z 25,85 do 27,24 mld zł .

Michał Sołowow jest najbogatszym Polakiem. Jak wyglądały jego początki?

Biznesmen ma 61 lat i pochodzi z Kielc . Wykształcenie zdobył na Politechnice Świętokrzyskiej, gdzie udało mu się uzyskać tytuł inżyniera mechaniki. Zanim zainwestował w pierwszą własną działalność, pracował za granicą . Gdy pod koniec lat 80. wrócił do Polski przeznaczył wszelkie oszczędności na założenie firmy budowlanej , a wkrótce otworzył też sieć supermarketów. Ważną cegiełką w karierze przedsiębiorcy było założenie spółki deweloperskiej "Echo Investment". Prywatnie Michał Sołowow jest pasjonatem wyścigów rajdowych, mężem i ojcem. Jego córka Karolina ma za sobą medialny debiut.

Córka najbogatszego Polaka stawia na działalność charytatywną

Karolina Sołowow prywatnie. Uwielbia sport, a jej partnerem jest rajdowiec

Podobnie jak ojciec, Karolina Sołowow pała zamiłowaniem do sportów ekstremalnych. Sama miała okazję sprawdzić się za kółkiem w zawodach wyścigowych. Zresztą jej partnerem jest starszy od niej o 20 lat kierowca rajdowy Rafał Sonik . Sportowiec związał się z biznesmenką po zakończeniu trwającego 24 lata małżeństwa.

Związek z Rafałem zaczął się w jednym z trudniejszych momentów w moim życiu. Kiedy (...) poznaliśmy się bliżej, nie byłam pewna, czy to czas na nowe uczucie. On jednak szybko pomyślał o nas bardzo poważnie i otoczył opieką. Był przy mnie. Nasza bliskość budowała się w oparciu o prawdziwe, niełatwe sprawy, ale to właśnie ją scementowało. Oczywiście nie bez znaczenia jest charyzma Rafała. Oczarował mnie - mówiła Karolina w wywiadzie dla magazynu "Pani".