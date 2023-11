Jest drugą NAJBOGATSZĄ Polką. Tajemnicza miliarderka zaczynała od uprawiania cebuli. Co wiemy o Barbarze Komorowskiej?

Iwona 18 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

No i chwała im za to, że nie pchają się na afisz. Nawet nie wiedziałam o ich istnieniu. Za to WP zrobiła im "niedźwiedzią" przysługę i rozpisuje się o ich majątku. Prosił ktoś o to??