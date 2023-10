Nowy ranking NAJBOGATSZYCH POLEK! Podium zdominowały panie Kulczyk. Anna Lewandowska pomnożyła majątek

Gospodarka nas w ostatnich latach nie oszczędzała, warto więc może od czasu do czasu pofantazjować i choć na chwilę przetransportować się do świata osób, których inflacja zdaje się obchodzić tyle, co zeszłoroczny śnieg. Wprost właśnie opublikował najnowszą edycję swojego dorocznego rankingu najbogatszych Polek. Tym razem, aby przebić się do pierwszej 50-tki, trzeba było tym razem wykazać się majątkiem rzędu co najmniej 103 milionów złotych. Jest to zauważalny przeskok w porównaniu do poprzedniego roku, gdy ostatnie miejsce rankingu zamykały "mizerne" 63 miliony. Kto więc tym razem wylądował na szczycie, a kto ledwo co się załapał na "top 50"?