Córka Natalii Kukulskiej pokazała CHŁOPAKA! Ukochany Anny Dąbrówki jest muzykiem (FOTO)

"Szczególnie dużym zainteresowaniem polskich mediów cieszy się najstarsza córka Natalii Kukulskiej, która niedawno skończyła 18 lat ..." DUŻYM ZAINTERESOWANIEM ..SERIO ??? A czym ta dziewczyna sobie zasłużyła, żeby o niej pisać ..oprócz tego że jest córką, jak to ktoś niżej napisał - byłej piosenkarki ??? Kim to dziewcze jest ?? może mi ktoś wyjaśni, napisze czym zasłynęła, jaki ma dorobek artystyczny lub naukowy ?! Proszę nie hejtować!!! pytam poważnie, bo mam wrażenie, że psiak, z braku laku pisze o wszystkich i o nikim, o wszystkim i o niczym. Drogi pudelku, jest takie bardzo mądre przysłowie "mniej znaczy więcej".. przemyślicie to drodzy redaktorzy i może porozmawiajcie z przełożonymi, żeby nie narzucali każdemu z was napisania 20 artykułów co dziennie i o niczym.. To jest na prawdę słabe. Poza tym mam takie wrażenie, że p. Natalia bardziej chce wypromować córkę, niż ona sama ma na to ochotę .. Dziwny ten świat ..