Natalia Kukulska wyprawiła córce 18. urodziny w modnym klubie. "Takie wejście w dorosłość to rozumiem!" (FOTO)

Jako wredna matka zgotowałam im taki los, jakiego sama nie lubiłam, czyli posłałam je do szkoły muzycznej, w której ja nie lubiłam ćwiczyć. One jednak wyszły z tego obronną ręką. Gdy ja skończyłam tę szkołę w klasie fortepianu, byłam zrażona i przestałam ćwiczyć. A Jasio i Ania chcieli iść dalej w edukacji muzycznej - mówiła.

Córka Natalii Kukulskiej świętuje 18. urodziny

Przekornie - 18 urodziny mojej Ani świętowaliśmy, kończąc w dniu dziecka! Co to była za impreza… bajkowa! Wymarzona i zasłużona! Cudowni goście, wspaniałe miejsce i szalone stroje i tańce… takie wejście w dorosłość to rozumiem! Wzruszeń i wspomnień też nie zabrakło… z mojego maleństwa taka piękna księżniczka! To niezwykły moment w życiu – tuż po maturze, tuż przed studiami… ech… zgłupieć można, co patrząc na zdjęcia, chyba nam się udało! - pisała Kukulska na swoim Instagramie.