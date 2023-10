Córka Natalii Kukulskiej tonie w objęciach PRZYSTOJNEGO CHŁOPAKA. Ładna z nich para? (FOTO)

alibaba 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Zauważyłam że każde kolejne pokolenie celebrytów ma życie usłane rózami. najpierw Kukulski był sławny i popularny. Potem swietny miała start Ntalka a jak z niej piosenkarka to każdy wie że w the voice of Poland to sa talenty a jie jakas tam Kukulska . Z tego co pamiętam to na tamte czasy chyba dostała od ojca 4 mln i ten jej brat drugie 4mn na tamte czasy gdzie był inna wartość pieniądza za który można była kupić dużo więcej. teraz jej dzieci. Dzieci już wybierając sięna studia do UK znają języki. Dosyć że nie biedni ubrani, pewnie chodza po knajpach to będa zawierać kontakty międzynarodowe, znajomości przjaznie. To samo w przypadku Rusinki i jej dzieci, Kulczyka i jego dzieci, Hanny Lis i jej dzieci i wielu wielu innych. Halejcio dzieci pójda tym samym tropem czyli wszysko będa mieć podane na tacy pomimo że rodzice i tak śpią na kasie. A ty człowieku pracuj 12 nawet 15h dziennie. Zastanawiam się jak długo tak można żyć żeby coś odłożyć na stare lata. Nie wiem jak was ale mnie już życie w ogóle nie cieszy :(