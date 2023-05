Córka Paula Walkera twierdzi, że dostaje ZNAKI od zmarłego ojca! "Nawet wczoraj miałam taki moment..."

Xxx 36 min. temu zgłoś do moderacji 40 1 Odpowiedz

Kilka lat temu mój obecny mąż który jest 11lat młodszy poprosił mnie o rękę. Kochałam go i nadal kocham ale najbliżsi mi odradzali bo tyle młodszy i napewno mnie zostawi itd.Mialam zaraz sen.Moj zmarły ojciec wziął mnie za rękę i zaprowadził do sadu.do drzewa z zielonymi śliwkami. Zaczął zrywać i powiedział zrywaj te śliwki one sądla ciebie bardzo dobre i one dojrzeją.nie bój się. Wyszłam za mąż,15 lat jesteśmy razem i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wtedy pomyślałam że to znak.Z moją głową wszystko w porządku.nigdy przedtem ani potem nie widziałam ojca w snach.