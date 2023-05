Gwiazdy błyszczą na premierze "Fast X": Charlize Theron, Rosie Huntington-Whiteley, córka Paula Walkera... (ZDJĘCIA)

Nnkl 1 godz. temu zgłoś do moderacji 44 6 Odpowiedz

Obsada zacna, idea filmu również, bo wszyscy kochamy te serię i Los Bandoleros, ale prawdę mówiąc po śmierci Walkera na szóstce powinni to zakończyć. Teraz to już never ending story z takim samym zakończeniem.