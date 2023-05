Córka Romana Polańskiego przyleciała do Polski! Gra główną rolę w filmie o słynnej agentce wywiadu (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że dzieci osób związanych z branżą filmową nierzadko decydują się pójść w ślady znanych rodziców i również wiążą swoje losy ze światem kina. Nie inaczej było również w przypadku Morgane Polański - córki Romana Polańskiego i Emmanuelle Seigner. Starsza z latorośli reżysera, która na początku tego roku skończyła 30 lat, uczęszczała do szkoły teatralnej Drama Centre of London oraz do Central School of Speech and Drama, gdzie doskonaliła warsztat aktorski i reżyserski. Morgane od najmłodszych lat próbuje swoich sił w kolejnych rolach i ma na koncie występy w kilku popularnych produkcjach, w tym tych wyreżyserowanych przez ojca.