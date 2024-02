Córka Tomasza Adamka skończyła studia w USA. Kiedyś chciała być modelką: "Wybiłem jej to z głowy". Jak dziś wygląda? (FOTO)

Tomasz Adamek to niewątpliwie jeden z najsławniejszych, a zarazem najbardziej utytułowanych polskich pięściarzy. Choć sportowiec już kilka lat temu ogłaszał zakończenie sportowej kariery, już wkrótce zobaczymy go w kolejnych walkach. Pod koniec lutego 47-latek zmierzy się z Mamedem Chalidowem na gali KSW Epic. Jak zapowiedział ostatnio w rozmowie Goniec Sport Mateusz Borek, wkrótce Adamek ma też wystąpić w Fame MMA. Rodzime media chętnie rozpisują się nie tylko o samym pięściarzu, lecz również o jego o dorosłych już pociechach. Adamek i jego żona Dorota są dumnymi rodzicami dwóch córek - Roksany i Weroniki. O starszej latorośli sportowca głośno było w 2021 roku, gdy ta poślubiła swego wybranka podczas bajkowej ceremonii w New Jersey. Według ówczesnych doniesień "Super Expressu", Adamek na zaślubiny córki mógł wydać nawet 300 tysięcy złotych.