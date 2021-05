Córka Tomasza Adamka wyszła za mąż! "Bajkowy ślub" za 300 TYSIĘCY, impreza na zamku w New Jersey i transmisja online...

Roksana Adamek i jej ukochany sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Harrison. Tuż po ceremonii młoda para i ok. 200 gości udali się na wesele w The Legacy Castle w Pompton Plains w New Jersey. Razem z rodziną Adamka bawili się m.in. jego menedżer oraz trener. W obliczu pandemii na ślubie zabrakło co prawda krewnych z Polski, mogli oni jednak podziwiać całą uroczystość z pomocą internetowej transmisji.