Córka Waldemara Goszcza ma już 26 lat. Jak dziś wygląda i czym się zajmuje?

Co dziś robi Wiktoria Goszcz, córka Waldemara Goszcza?

W 2018 r. Wiktoria Goszcz wzięła udział w pokazie kolekcji Macieja Zienia. Nie była to jednorazowa przygoda z modą: kobieta podpisała kontrakt z międzynarodową agencją WS Model Agency. Jej zdjęcia pojawiały się też w zagranicznych magazynach.

Kariera w modelingu to już jednak przeszłość. Obecnie Wiktoria jest absolwentką psychologii i szczęśliwą mamą Stasia. Prowadzi zajęcia ruchowe i własną działalność - sklep online z wyselekcjonowanymi produktami dla kobiet w ciąży.

Do dziś nie mogę uwierzyć, że jestem mamą. Do tej pory było to najlepsze, a za razem najtrudniejsze doświadczenie w moim życiu - pisała w 2021 roku.