Katarzyna Chrzanowska z serialu "Adam i Ewa" pokazała się w "Tańcu z Gwiazdami"! Jak dziś wygląda? (ZDJĘCIA)

Piękny serial, inne czasy! Polsat jako tv nieźle sobie radziła. Przychodziłam że szkoły, oglądałam "Kalambury" lub Huberta Urbańskiego prowadzącego program "Piramida", czy jakoś podobnie. Było inaczej. Teraz co się wyrabia, to tragedia. A to co wypisywała Monikk na Pudlu o utracie własności od stycznia, to prawda. ale większość śmiała się z tego. Poczytajcie nowa ustawę, o tym się milczy.