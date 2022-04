Katarzyna Chrzanowska z serialu "Adam i Ewa" od kilku miesięcy przebywa w hiszpańskim szpitalu: "Jestem PRZYKUTA DO ŁÓŻKA"

U szczytu popularności Katarzyna przeżyła osobistą tragedię. W 2002 roku podczas rodzinnych wakacji na Krecie jej ukochany mąż, biznesmen Piotr Niemkiewicz, zginął w trakcie nurkowania. Gwiazda porzuciła aktorstwo i przeprowadziła się z córkami Stefanią i Celiną do Paryża, gdzie prowadziła firmę zajmującą się konserwacją zabytków. W stolicy Francji aktorka zakochała się w neurochirurgu Jacku Szafiro , z którym 8 lat temu całą rodziną przeprowadzili się do Mijas Pueblo w Hiszpanii.

O tym, że Chrzanowska boryka się z przeciwnościami losu, media donosiły już dwa lata temu. U aktorki wykryto wówczas nowotwór, z którym serialowa Ewa walczyła, przyjmując chemioterapię. Teraz okazuje się, że 58-latka zmaga się z kolejnymi poważnymi problemami zdrowotnymi . W facebookowym wpisie opublikowanym we wtorek Kasia wyjawiła, że od trzech miesięcy przebywa w klinice w Maladze, gdzie jest leczona w związku z obustronnym zapaleniem płuc. Nabawiła się go w wyniku zakażenia COVID-19.

Od 17 stycznia jestem przykuta do łóżka - czytamy. Obustronne covidove zapalenie płuc. Podobno najlepsza klinika w Maladze. Uwaga, nie architektura wnętrz się liczy, liczy się człowiek i kompetencje. Dawali mi strasznie dużo antybiotyków. Powiedziałam stop. Pielęgniarki dostały "rozpiskę" i nie myśląc, by mi aplikowały kilogramy antybiotyków i sterydów. Na początku to było piekło.