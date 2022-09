"Taniec z Gwiazdami". Karolina Pisarek mierzy się z "surowymi" ocenami: "Michał swingował, a tobie WYDAWAŁO SIĘ, że swingujesz"

Bator 42 min. temu zgłoś do moderacji 152 9 Odpowiedz

Kto głosuje na Pisarek? Nie wierzę, że ma aż tylu fanów. Tańczyć nie umie, a dotrwa pewnie do półfinału. W finale chcę zobaczyć pana Wiesia i Jacka Jelonka. Natalia Janoszek tańczy od zawsze, co jest nie fair w stosunku do innych uczestników. Ilona Krawczyńska ma takie parcie na szklo, że gdyby mogła to by zjadła ekran. Odpychająca sztuczna osobowość. A co do Jamali, już raz brała udział w TzG. Co jest nie fair w stosunku do reszty uczestników. W finale mam nadzieję zobaczyć dwóch uczestników płci męskiej.