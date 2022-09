"Taniec z gwiazdami". Alicja Janosz zaśpiewała w programie. Tak dziś wygląda zwyciężczyni pierwszej edycji "Idola" (ZDJĘCIA)

W kolejnym odcinku uczestnicy "Tańca z gwiazdami" świętowali na parkiecie 30-lecie telewizji Polsat. Prowadzący przypominali więc widzom najbardziej pamiętne produkcje stacji, a każdy kolejny występ nawiązywał do innego popularnego programu. Tego wieczora na parkiecie nie zabrakło także gości specjalnych, których przez lata można było podziwiać na antenie Polsatu.

Na samym początku programu powrócono pamięcią do czasów emisji "Idola", który zadebiutował w Polsacie w 2002 roku i zapoczątkował kariery takich artystów jak m.in. Ewelina Flinta, Krzysztof Zalewski, Szymon Wydra czy Monika Brodka. Na scenie "TzG" pojawił się prowadzący kultowego w Polsce talent show, Maciej Rock. Niedługo później na parkiet wkroczyła natomiast zwyciężczyni pierwszej edycji "Idola", Alicja Janosz .

Wokalistka wystąpiła na scenie programu, akompaniując tym samym tanecznym popisom Wiesława Nowobilskiego i Janji Lesar. Janosz wykonała utwór Anastacii "One Day In Your Life", który zaśpiewała również w finale "Idola". Artystka w "TzG" pojawiła się ubrana w białą sukienkę-marynarkę, którą uzupełniła złotymi dodatkami - okazałymi kolczykami i sandałkami na obcasie - i na scenie wyraźnie czuła się jak ryba w wodzie. Korzystając z okazji, zapowiedziała również swój najnowszy utwór, "Tetris".