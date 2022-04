Alicja Janosz pozuje z mężem i 7-letnim SYNKIEM! (FOTO)

NieWojnie 27 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Nie byłam świadoma skali propagandy w Rosji. Zróbcie sobie test. Przez kilka godzin oglądacie Russia Today lub Sputnik. W pewnym momencie zauważycie, że zaczynacie wątpić, zastanawiać się, co jeśli rzeczywiście wszystko wygląda inaczej.. to znak, że należy w tym momencie zakończyć test. Mi to zajęło 30 minut, koszmar i pralnia umysłów. Nie żal mi Rosjan, zasłużyli sobie na ostracyzm.