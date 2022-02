Był finalistą pierwszej edycji "Idola". Tak dziś wygląda zapomniany Szymon Wydra! Poznalibyście go? (ZDJĘCIA)

Ech... 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Gdy wypłynął bardzo go lubiłam słuchać i oglądać. Jednak gdy przyjechał do Bydgoszczy z koncertem podczas jakiejś imprezy dla dzieci i młodzieży był tak pijany, że ledwo trzymał się na nogach, śmierdział alkoholem i mówił a raczej bełkotał bez sensu - to straciłam do niego sympatię. Wręcz do dzisiaj czuję obrzydzenie. Panie Szymonie - żenujące.