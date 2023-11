Courteney Cox wspomina Matthew Perry'ego we wzruszającym wpisie: "Tęsknię za tobą każdego dnia"

41lat gamer 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1 18 Odpowiedz

Nie obchodzi mnie atrykuł. Podstawa, to dobry sprzęt. Jestem dumny z zakupu w 2017 roku Xbox One X. Nawet teraz korzystam po tylu latach i wiernie mi służy pomimo iż mam zakupionego Xbox Series X. Do końca tego roku lub nawet przyszłego grać będę na poprzednim a nie nowym. Nie widzę gier na tyle cieszących oczy. A co do oczu, to mam odpowiednią dla siebie matrycę monitora. Oczka moje nie tolerują OLED, IPS, VA. Pozostałem przy matrycy TN. Tu ustawienie jasności czy kontrastu nic nie pomagało czy Herzów. Oczy pieką, schną. Używam dwóch okularów gamingowych. Jedne, to z serii Gunnar (60% filtra światła niebieskiego oraz filtr UV, antyrefleks i coś tam jeszcze), które przynoszą niebywała ulgę i komfort. Oczka nie schną od ekranu a drugie, to Alviss (90% filtra światła niebieskiego). Nie polecam tych drugich, bo zbyt zaburzają kolorystykę i są do ekstremalnych warunków. Tak czy inaczej, dopiero zmiana matrycy nieco pomogła. Smartfonów unikam i "handheldów" (konsol mobilnych/przenośnych). Za blisko. Muszę mieć dystans. Co najmniej 1,5 metra od ekranu a nawet 2 metry na 27 cali. Chwalę się, bo dawno tak udanego zakupu nie miałem w swoim życiu. Dawno tak szczęśliwy nie byłem.