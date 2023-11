Matt LeBlanc pożegnał Matthew Perry'ego: "W końcu jesteś wolny..."

prawda 27 min. temu zgłoś do moderacji 7 13 Odpowiedz

jesteś wreszcie wolny ...tym samym potwierdził ,ze Matt nigdy nie uwolnił się od ćpania, taka jest prawda i brał cały czas , jego ex dobrze go znała ,twierdzi ,ze po nacpaniu nazywał sie mattman ..ona wie co mówi a tydzień przed utonieciem był na 100 proz zrobiony...wiadomo, wszyscy chcą go wybielać i sprawdzili od razu ,ale to tak pro forma, facet wyzwolił sie od tego goooowna umierajac.