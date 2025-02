Cristiano Ronaldo skończył 40 LAT! Eksperci wyliczają, jakim zabiegom się poddał

Cristiano Ronaldo obchodzi dziś 40. urodziny. O sportowych dokonaniach Portugalczyka można by opowiadać godzinami. Pomimo osiągnięcia wieku, w jakim wielu piłkarzy dawno cieszyło się już zasłużoną emeryturą, 5-krotny zdobywca Złotej Piłki póki co nie zamierza schodzić z boiska. Niezwykle ambitny zawodnik saudyjskiego klubu Al-Nassr postawił sobie za cel zdobycie 1000 goli w karierze. Znajduje się na najlepszej możliwej drodze, bowiem do jego osiągnięcia brakuje mu 77 zdobytych bramek. Eksperci i kibice są pod niezmiennie olbrzymim wrażeniem imponującej formy napastnika.