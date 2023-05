Czy rozwódka będąca w związku może przyjąć komunię? Wypowiedź księdza na TikToku wywołała poruszenie

Ala 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niech kazdy patrzy na siebie. To co mowi ten ksiadz ma sie nijak do wiary - to jest INTERPRETACJA danej sytuacji. Papiez kryjacy ksiezy ped*o*fili to jest ok wedle interpretacji Kosciola. I tenze sam ksiadz-ped bedzie mowil wiernym co oni moga a czego nie. Nic dziwnego, ze ksieza odchodza z Kosciola. Wierni tez widza co sie dzieje. Ludzie nauczyli sie ze moze kiedys ksiadz byl osoba godna zaufania, przewodnikiem - ale teraz jest postrzegany jako pracownik parafii: ide do Kosciola gdzie sie pomodle, ale z ksiedzem nie chce miec nic do czynienia. Ludzie widza dwulicowosc. Ktos zyje z inna osoba bez slubu? Dziecka ksiadz nie ochrzci. I co niby dziecko winne? "Bo tak mowi nasza wiara" - uslyszalam od ksiedza kiedy chcialam chrzest dla synka. Pytam: "W ktorym miejscu napisane jest, ze niewinne dziecko nie moze byc ochrzczone?" Odpowiedz ksiedza: "Ze mna prosze nie dyskutowac!". Dyskutowac nie zamierzalam, po prostu zadalam pytanie. Ale to pokazuje jak ksieza traktuja wiernych. Kosciol powinien sie cieszyc z kazdego wiernego, tymczasem gdyby nie nasze babcie i mamy, to w kosciele juz by nikogo nie zobaczyl...